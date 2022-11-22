2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Danimarka - Tunus arasında oynanıyor. Danimarka - Tunus maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Danimarka - Tunus canlı izle! 22 Kasım Danimarka - Tunus Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Danimarka - Tunus maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Danimarka - Tunus canlı izle! 22 Kasım Danimarka - Tunus Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Danimarka - Tunus maçı hangi kanalda? Danimarka - Tunus maçı nereden izlenir? Danimarka - Tunus maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DANİMARKA - TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka - Tunus, Dünya Kupası D grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü saat 16:00 'da başlayacak.

DANİMARKA - TUNUS DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Tunus maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

DANİMARKA - TUNUS DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

DANİMARKA - TUNUS DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.