Danimarka teknik direktörü kim? Danimarka kalecisi kim? Danimarka 2022 Dünya kupası kadrosu!
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Danimarka maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Danimarka teknik direktörü kim, Danimarka kalecisi kim, Danimarka 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.
Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Danimarka oldu. Peki, Danimarka teknik direktörü kim? Danimarka kalecisi kim? İşte, Danimarka 2022 Dünya kupası kadrosu!
DANİMARKA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Baş antrenör: Kasper HjulmandDANİMARKA 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU!
Kaleciler
Kasper Schmeichel
Oliver Christensen
Defans
Simon Kjaer
Joachim Andersen
Joakim Maehle
Andreas Christensen
Rasmus Kristensen
Jens Stryger Larsen
Victor Nelsson
Daniel Wass
Orta Sahalar
Thomas Delaney
Mathias Jensen
Christian Eriksen
Pierre-Emile Hojbjerg
Forvetler
Andreas Skov Olsen
Jesper Lindstrom
Andreas Cornelius
Martin Braithwaite
Kasper Dolberg
Mikkel Damsgaard
Jonas Wind