Danimarka maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Danimarka teknik direktörü kim, Danimarka kalecisi kim, Danimarka 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.

Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Danimarka oldu. Peki, Danimarka teknik direktörü kim? Danimarka kalecisi kim? İşte, Danimarka 2022 Dünya kupası kadrosu!

DANİMARKA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Baş antrenör: Kasper Hjulmand

Kaleciler

Kasper Schmeichel

Oliver Christensen

Defans

Simon Kjaer

Joachim Andersen

Joakim Maehle

Andreas Christensen

Rasmus Kristensen

Jens Stryger Larsen

Victor Nelsson

Daniel Wass

Orta Sahalar

Thomas Delaney

Mathias Jensen

Christian Eriksen

Pierre-Emile Hojbjerg

Forvetler

Andreas Skov Olsen

Jesper Lindstrom

Andreas Cornelius

Martin Braithwaite

Kasper Dolberg

Mikkel Damsgaard

Jonas Wind