Danimarka NATO üyesi mi? Danimarka NATO'ya üye mi?

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DANİMARKA NATO ÜYESİ Mİ?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu. 30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

NATO şu anda genişleme politikasını kullanarak Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılarını açtı ve bu ülkeleri aday üyeler olarak tanıyor.

Danimarka NATO üyesi ülkeler arasında yer alıyor.