Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte Danimarka İsviçre maçı yayın bilgisi haberimizde...

DANİMARKA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka İsviçre maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Danimarka İsviçre maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Danimarka İsviçre maçını şifresiz izleyebilecekler.

DANİMARKA İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Danimarka İsviçre maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

DANİMARKA İSVİÇRE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Danimarka İsviçre maçı 11'leri henüz belli olmadı.

DANİMARKA İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Danimarka İsviçre maçı, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.