Danimarka İngiltere maçı CANLI izle! (EURO 2024) Danimarka İngiltere EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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DANİMARKAİNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

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DANİMARKAİNGİLTERE MAÇI CANLI YAYIN

Danimarkaİngiltere maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Danimarkaİngiltere maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

DANİMARKAİNGİLTEREMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA??

Danimarkaİngiltere maçı bu akşam saat 19.00'da başladı.

DANİMARKAİNGİLTEREMAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkaİngiltere maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

DANİMARKAİNGİLTEREMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Danimarkaİngiltere maçı Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.