Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Danimarka - Finlandiya maçı oldu. Peki, Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman başlayacak? Danimarka - Finlandiya maçının özeti nerede yayınlanır? Danimarka - Finlandiya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Danimarka - Finlandiya maçı olacak. Peki, Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Danimarka - Finlandiya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.