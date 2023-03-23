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Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Danimarka - Finlandiya maçı oldu. Peki, Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman başlayacak? Danimarka - Finlandiya maçının özeti nerede yayınlanır? Danimarka - Finlandiya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Danimarka - Finlandiya maçı olacak. Peki, Danimarka - Finlandiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart Danimarka - Finlandiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Danimarka - Finlandiya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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