Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün D grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Danimarka elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Danimarka 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Danimarka turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Danimarka elendi mi? Danimarka son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Danimarka'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Danimarka elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

DANİMARKA ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Danimarka , Avustralya'ya 1-0 mağlup oldu ve grubu 1 puanla 4. sırada tamamladı. Danimarka D grubunda 1 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Danimarka turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

Fransa : 6 puan

Avustralya : 6 puan

Tunus : 4 puan

Danimarka : 1 puan

Bu puan durumuna göre Danimarka ve Tunus turnuvaya veda ediyor.