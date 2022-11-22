Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

Gündem Haberleri

Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

Nelsson, Dünya Kupası'nda maçına bugün çıkacak. Başarı hedefleyen Nelsson'lu Danimarka, D Grubu'nda Tunus'la, karşılaşacak. Peki, Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

D Grubu'nda ilk heyecan, Danimarka ile Tunus arasında oynanacak. Elbette bu mücadelede gözler Nelsson'da olacak. Danimarka'de Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

Danimarka-Tunus Maçı, 22 Kasım Salı günü oynanacak. Danimarka-Tunus Maçı, saat 16:00'da başlayacak. Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Danimarka :

Schmeichel,

Wass,

Kjaer,

Christensen,

Maehle,

Delaney,

Hojbjerg,

Eriksen,

Damsgaard,

Skov,

Dolberg.

Tunus:

Dahmen,

Drager,

Talbi,

Bronn,

Abdi,

Chaalali,

Skhiri,

Laidouni,

Slimane,

Khazri,

Msakni.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Danimarka Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title