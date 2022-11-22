Nelsson, Dünya Kupası'nda maçına bugün çıkacak. Başarı hedefleyen Nelsson'lu Danimarka, D Grubu'nda Tunus'la, karşılaşacak. Peki, Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

D Grubu'nda ilk heyecan, Danimarka ile Tunus arasında oynanacak. Elbette bu mücadelede gözler Nelsson'da olacak. Danimarka'de Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?

DANİMARKA - TUNUS MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka-Tunus Maçı, 22 Kasım Salı günü oynanacak. Danimarka-Tunus Maçı, saat 16:00'da başlayacak. Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

DANİMARKA - TUNUS MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

DANİMARKA MUHTEMEL 11