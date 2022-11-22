Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?
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Nelsson, Dünya Kupası'nda maçına bugün çıkacak. Başarı hedefleyen Nelsson'lu Danimarka, D Grubu'nda Tunus'la, karşılaşacak. Peki, Danimarka'da Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?
D Grubu'nda ilk heyecan, Danimarka ile Tunus arasında oynanacak. Elbette bu mücadelede gözler Nelsson'da olacak. Danimarka'de Nelsson oynuyor mu? Dünya Kupası Danimarka ilk 11'i açıklandı mı?
Danimarka-Tunus Maçı, 22 Kasım Salı günü oynanacak. Danimarka-Tunus Maçı, saat 16:00'da başlayacak. Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Danimarka ile Tunus arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
Danimarka :
Schmeichel,
Wass,
Kjaer,
Christensen,
Maehle,
Delaney,
Hojbjerg,
Eriksen,
Damsgaard,
Skov,
Dolberg.
Tunus:
Dahmen,
Drager,
Talbi,
Bronn,
Abdi,
Chaalali,
Skhiri,
Laidouni,
Slimane,
Khazri,
Msakni.