Danimarka Dünya Kupası kadrosu 2022! Danimarka milli takımı aday kadrosu! Danimarka aday kadrosu kimler var?

Danimarka Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Danimarka geliyor. Danimarka aday kadrosu isimleri! Danimarka milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Danimarka dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Danimarka 2022 Dünya Kupası kadrosu!