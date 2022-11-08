Danimarka Dünya Kupası kadrosu 2022! Danimarka milli takımı aday kadrosu! Danimarka aday kadrosu kimler var?
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Danimarka Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Danimarka geliyor. Danimarka aday kadrosu isimleri! Danimarka milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Danimarka dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Danimarka 2022 Dünya Kupası kadrosu!
Danimarka Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında Danimarka geliyor. Danimarka aday kadrosu isimleri! Danimarka milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Danimarka dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Danimarka 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
DANİMARKA DÜNYA KUPASI KADROSU
Danimarka 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleciler: Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha Berlin).
Savunma: Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Brondby).
Orta Saha: Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Man. United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham).
Forvet: Andreas Skov Olsen (Club Bruges), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), Andreas Cornelius (Copenhagen), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (VfL Wolfsburg).
DANİMARKA MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Danimarka millî futbol takımı, Danimarka'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. 1992 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösteren takım, 4 kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiştir.
- Kuruluş tarihi: 1889
- Baş antrenör: Kasper Hjulmand
- Kaptan: Simon Kjær
- Arena/Stadyum: Parken Stadyumu
- Teknik direktör: Åge Hareide
- En çok gol atan: Poul Nielsen, Jon Dahl Tomasson (52)