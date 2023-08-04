MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten 2 yıl önce tek celsede boşanmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Danilo Zanna genç sevgilisiyle görüntülendi. Merak edilenler arasında ise Danilo Zanna sevgilisi kim? Danilo Zanna yeni sevgilisi Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında? soruları yer aldı.

Genç sevgilisiyle görüntülenen Danilo Zanna'dan tek cümlelik aşk yorumu: Her şey yolunda

Bu sezon "All Star" formatıyla TV8 ekranlarında olan fenomen yarışma MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte görüntülendi. Peki, Danilo Zanna sevgilisi kim? Danilo Zanna yeni sevgilisi Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında?

DANİLO ZANNA SEVGİLİSİ KİM?

Danilo Zanna, sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte lüks AVM'de objektiflere yansıdı. Genç sevgilisiyle görüntülenen İtalyan şef, basın mensuplarının birlikteliği hakkında yönelttiği sorulara, "Her şey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim" demekle yetindi.

DANİLO ZANNA SEVGİLİSİ EDA ALKAYA KİMDİR?

Eda Alkaya hakkında detaylı bilgiler henüz bilinmiyor. Alkaya'nın Üniversite öğrencisi ve 1996 doğumlu olduğu iddia ediliyor.