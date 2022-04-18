Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ! - Haberler

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Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ!

Magazinkolik - Gündem
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Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ!

Tuğçe Demirbilek'ten kısa süre önce boşanan MasterChef'in ünlü şefi Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Danilo Zanna sevgilisiyle yeni yaşını kutladı ve sarmaş dolaş pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna yaş gününü kutladı.

40. yaşını kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ!

İtalyan şef Danilo Zanna'nın bu pozlarını görenler, "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Danilo Zanna'nın, aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ!

Danilo Zanna... 40 YAŞINA YENİ KIZ ARKADAŞ!

Magazinkolik / Gündem

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