Danilo Şef nerede, neden ayrıldı, neden yok? 15 Kasım Masterchef'te Danilo Zanna Şef programda neden yok, hastalandı mı, ne zaman geri dönecek?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü Masterchef 2. oyununda Danilo Şef şeflerin arasında gözükmedi. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, Danilo Şef nerede, programda neden yok? 15 Kasım Masterchef'te Danilo Zanna Şef neden yok, hastalandı mı? İşte detaylar...

Danilo şef nerede, nereye gitti, programda neden yok? Danilo şef hastalandı mı? Danilo şef rahatsızlandı mı? Danilo şef programa ne zaman geri gelecek? Bilgiler sizlerle...

DANİLO ŞEF NEREDE, NEDEN YOK?

15 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan dokunulmazlık oyununun 2. kısmında Danilo Şef programda gözükmedi. Bunun ardından vatandaşlar merak etmişti. Somer Şef'in yaptığı açıklamaya göre Danilo Şef biraz rahatsızlandığı için şimdilik programda yer almadı. Birazdan tekrardan programa katılacak.

DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

HAYATI VE KARİYERİ

İlk yılları

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türkiye'de yaşamı

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.