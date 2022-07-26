Türkiye'de en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sezon başında şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşlarıyla ilgili ileri sürülen yeni iddia dikkat çekti. Peki, Danilo Şef maaşı ne kadar? MastrerChef Danilo Zanna ne kadar kazanıyor?

DANİLO ŞEF MAAŞI NE KADAR?

Programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş aldığı ve şeflerin yıllık toplam kazançlarının 1.5 milyon TL bandına çıktığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları bu haberlerle ilgili "Acun kesenin ağzını açmış" yorumunda bulundu.