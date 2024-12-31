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Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı (KEREM)?

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı (KEREM)?
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MasterChef'te son anlar yaşanırken finalde yarışacak isimler belli oldu. 4. finalist için sadece bir yarışmacı kaldı. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı?

Masterchef'te heyecan dorukta. Finalde yarışacak isimler belli oldu ve sadece bir yarışmacı için final koltuğu kaldı. Danilo Şef'in kaşık attığı yarışmacı merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kime kaşık atıldı?

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Yarışmanınson bölümündekusursuza yakın bir tabak çıkaran Kerem Danilo ve Somer şeflerden 9, Mehmet Şef'ten ise 8 puan alarak 26 puan topladı. Bu etapta Danilo şef Kerim'in tabağına kaşık attı. Yaptığı tabak kaşık alan Kerem oldukça duygusal anlar yaşadı ve sevinç gözyaşı döktü.

MasterChef'te son anlar yaşanırken finalde yarışacak isimler belli oldu. 4. finalist için sadece bir yarışmacı kaldı. Peki, Danilo şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı?

Kaşık alan tabak:

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kime kaşık atıldı (KEREM)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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