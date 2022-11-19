Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef 2 kaşık kime atıldı? 19 Kasım Danilo Zanna 2 kaşığı kime attı? Yarışmacıya mı yoksa şefe mi attı?

Masterchef 19 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Danilo Şef, yarışmacılara 2 kaşık atıyor. Bunun ardından izleyiciler, Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef 19 Kasım 2 kaşık kime atıldı? Danilo Zanna 2 kaşığı kime attı? Yarışmacıya mı yoksa şefe mi attı? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef kime kaşık atıldı? Kaşıklar kime gitti? MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Danilo Şef kime kaşık attı? Masterchef 19 Kasım 2 kaşık kime atıldı? Danilo Zanna 2 kaşığı kime attı? Yarışmacıya mı yoksa şefe mi attı?

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Fragmanda yer alan görüntülere göre Danilo Şef, bugünkü (19 Kasım Cumartesi) yeni bölümde yarışmacılara 2 kaşık attı. Fakat kime kaşık attığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Fragmanda yer alan görüntülere göre Danilo Şef 2 kaşık birden atıyor.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'de şeflerin kaşık atması, yarışmacılara karşı gösterdikleri başarılarını ifade eden harekettir. Kaşık atmak aşçılıkta, yemekte hiçbir sorun, eksik olmadığını ve yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

MASTERCHEF KAŞIK ATILINCA NE OLUR?

Masterchef'te kaşık atılınca o kişinin tabağı en üst seviye olmuş anlamına gelmektedir. Şef kime kaşık attıysa o kişinin yemeğini çok beğenmiş olduğu ve gecenin en iyi tabağı olduğu anlamına gelmektedir. Şefler bir tabağı aşırı beğendiklerinde ve nadir zamanlarda kaşık atarlar. Bu da kaşık atılan yarışmacı için prestij anlamını taşır.