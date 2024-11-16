TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi?

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

Yarışmacılar, jüriyi etkilemek ve ödülü kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. En güzel kadınbudu köfte yapmaya çalışan yarışmacılar ödül için mücadele etti. 16 Kasım Cumartesi akşamı ekranlara gelecek ödül oyunu, yine heyecanlı dakikalara sahne oldu. Danilo Şef'in hangi yarışmacıya kaşık atacağı şimdiden merak edildi.

MasterChef Türkiye fragmanında Danilo Şef'in kaşık attığı görüntüler sonrası. "Kim kaşık aldı?" sorusunun cevabı araştırıldı.

Danilo Şef kime kaşık attı ve merak edilen diğer soruların cevabı bu akşam belli olacak.