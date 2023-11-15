15 Kasım yeni bölümü ile ekrana gen MasterChef'te kaşık heyecanı yaşandı. Takım oyununda kaşık atma performansına yaklaşan yarışmacılar heyecanla beklediler. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı? 15 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı?

Masterchef'te kim kaşık aldı? sorusu merak ediliyor. Bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelen Masterchef'te takı oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım oyununda ise Danilo Şef kaşık attı. Peki, 15 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı? Danilo Şef kime kaşık attı?

HAFTANIN KADROLARI

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

Mavi Takım:

• Barbaros (Takım kaptanı)

• Tahsin

• Sergen

• Ayaz

• Dilara

• Cemre

• Alican

Kırmızı Takım

• Tolga (Takım kaptanı)

• Eren

• Kıvanç

• Hasan

• Esra

• Batuhan

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Tanya şunları söyledi: Hata yapan gider. Sizleri çok seviyorum. 14. olmaktanda gurur duyuyorum. Benim için güzel bir skor. Daha fazla gidebilirdim. Burada az hata yapan gider, her zaman demiştim. Aileme, Kıbrıs'a teşekkür ederim. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ülkemi çok seviyorum. Bu yürüdüğüm yolda, mutfağıma, kültürüme sahip çıkacağım. Şampiyon olmayı çok isterdim, ceketi giymeyi çok isterdim. Sevmek sevilmek daha önemli. İzleyen herkesin sevgisini kazandım, bu benim için yeterli. Kalbinizi kırdıysam kusura bakmayın.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2020 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2020'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

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MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

15 KASIM MASTERCHEF KİME KAŞIK ATILDI?

Danilo Şef çok beğenilen yemek için kaşık attı. Ancak henüz kaşığın kime atıldığı açıklamadı. Açıklama gelince sayfamızda yayınlanacaktır.