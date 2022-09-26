Masterchef'te bugün 26 Eylül Pazartesi günü yarışmacılar Tiramisu tatlısı ile birbiriyle yarışıyor. En beğenilen Tiramisu tabağı birinci gelecek. İzleyiciler tiramisu nasıl yapılır merak etti. Peki, Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlı tarifi nedir? Tiramisu keki nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef tiramisu tarifi! Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir? Danilo Şef'in özel Tiramisusu nasıl yapılıyor? Tiramisu tarifi sizlerle...

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Danilo Şef'in yaptığı özel Tiramisu nasıl yapılır? MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef bugünkü bölümünde yarışmacıların yapacağı Tiramisuda izleyenler tarafından merak ediliyor. Tiramisu nasıl yapılır? En güzel Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisuiçin gerekli malzemeler nelerdir? İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Tiramisu tarifi! Zaboyene kreması nedir? Danilo Şef'in özel Tiramisu tarifi nedir, nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef tiramisu tarifi! Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir?

TİRAMİSU NEDİR?

Tiramisù, Mascarpone ile yapılan bir İtalyan tatlısı. Kelime anlamı "Beni neşenlendir ya da Beni yukarı çek "

Tiramisù için gerekenler: 1 paket kedi dili bisküvisi, 1 çay fincanı sıcak su, 2 çorba kaşığı hazır kahve, 2 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi. Ayrıca badem likörü veya konyak ilave edebilirsiniz. Malzemelerin hepsi bir kapta karıştırılır ve kedi dilleri bu karışımla ıslatılır. Bir kat krema, bir kat bisküvi ve üzerine tekrar bir kat krema konulur ve kahve ile süslenir.

DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU MALZEMELERİ

KEDİ DİLİ İÇİN:

125 Gr yumurta sarısı

90 Gr seker

190 gr yumurta beyazı

95 gr seker

150 gr un

65 gr patates nişastası,

KREMASI İÇİN: 400 Mascarpone

150 gr krema

60 gr seker

4 Yumurta sarısı

45 gr seker

KAHVESİ İÇİN: 2 Şat espresso

15 gr seker YARDIMCI ÜRÜN: 100 ml süt

DANİLO ŞEFİN İMZA TABAĞI AL BENİ YUKARI TİRAMİSU YAPILIŞI

125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp. 190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp. 150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır. Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin. 400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar 4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz). 2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit 6 cm lik çember ile kedi dilini kes Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır. Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur. Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.

GEREKLİ YARDIMCI MALZEMELER:

9cm yükseklik 25 cm uzunluğunda kesilmiş pasta jelatini

ZABOYENE KREMASI NEDİR?