Danilo Şef'in özel Tiramisu tarifi nedir, nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef tiramisu tarifi! Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef'te bugün 26 Eylül Pazartesi günü yarışmacılar Tiramisu tatlısı ile birbiriyle yarışıyor. En beğenilen Tiramisu tabağı birinci gelecek. İzleyiciler tiramisu nasıl yapılır merak etti. Peki, Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tatlı tarifi nedir? Tiramisu keki nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef tiramisu tarifi! Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir? Danilo Şef'in özel Tiramisusu nasıl yapılıyor? Tiramisu tarifi sizlerle...
Danilo Şef'in yaptığı özel Tiramisu nasıl yapılır? MasterChef programda yarışmacıların yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra farklı lezzetler de bir o kadar ilgi çekiyor. MasterChef bugünkü bölümünde yarışmacıların yapacağı Tiramisuda izleyenler tarafından merak ediliyor. Tiramisu nasıl yapılır? En güzel Tiramisu nasıl yapılır? Tiramisuiçin gerekli malzemeler nelerdir? İşte en güzel ve tam ölçüleriyle Tiramisu tarifi! Zaboyene kreması nedir? Danilo Şef'in özel Tiramisu tarifi nedir, nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef tiramisu tarifi! Tiramisu için gerekli malzemeler nelerdir?
Tiramisù, Mascarpone ile yapılan bir İtalyan tatlısı. Kelime anlamı "Beni neşenlendir ya da Beni yukarı çek "
Tiramisù için gerekenler: 1 paket kedi dili bisküvisi, 1 çay fincanı sıcak su, 2 çorba kaşığı hazır kahve, 2 çorba kaşığı tozşeker, 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı türk kahvesi. Ayrıca badem likörü veya konyak ilave edebilirsiniz. Malzemelerin hepsi bir kapta karıştırılır ve kedi dilleri bu karışımla ıslatılır. Bir kat krema, bir kat bisküvi ve üzerine tekrar bir kat krema konulur ve kahve ile süslenir.
KEDİ DİLİ İÇİN:
- 125 Gr yumurta sarısı
- 90 Gr seker
- 190 gr yumurta beyazı
- 95 gr seker
- 150 gr un
- 65 gr patates nişastası,
- 400 Mascarpone
- 150 gr krema
- 60 gr seker
KREMASI İÇİN:
- 4 Yumurta sarısı
- 45 gr seker
- 2 Şat espresso
- 15 gr seker
KAHVESİ İÇİN:
YARDIMCI ÜRÜN:
100 ml süt
125 gr yumurta sarısı ve 90 gr şekeri birlikte çırp.
190 gr yumurta beyazı ve 95 gr şekeri çırp.
150 gr un ve 65 gr patates nişastasını karıştır.
Hepsini birleştir, karışımı yavaş yap, ürün sönmesin.
400 gr mascarpone ve 150 gr krema ve 50 gr şekeri birlikte şeker eriyene ve ürün kabarana kadar
4 yumurta sarısı ve 45 gr şekeri eriyene kadar çırp ardından bermari üsülü pişir, sonrasında soğut. Devamında içine mascarpone karışımının 1/3 ini ilave et kıvamını yoğun akıcı olacak şekilde ayarla (yoğunluğunu süt ile açabilirsiniz).
2 Şat espresso içinde 15 şekeri erit
6 cm lik çember ile kedi dilini kes
Pasta jelatini 6 cm çapa göre ayarlayım üzerine (Al Beni Yukarı )etiketini yapıştır.
Kedi dilini kahvede ıslatıp yuvarlak yaptığın jelatin içine yerleştir üzerine kremasını sıkma torbası ile sık bu işlemi 3 kere tekrar et
Üzerine sabayon sosu karışımını 2.5 cm olacak şekilde doldur.
Üzerine makas top çay süzgeci yardımı ile kakao ele ve servisini yaparken jelatinin üstünde kalan kısmından tutarak yavaşça yukarı kaldır.
9cm yükseklik 25 cm uzunluğunda kesilmiş pasta jelatini
Zabaione, yumurta sarısı, şeker ve tatlı bir şarap (genellikle Moscato d'Asti veya Marsala şarabı) ile yapılan bir İtalyan tatlısı bazen de içeceğidir. Tarifin bazı çeşitlerinde konyak gibi likörler de eklenir. Tatlı olarak sunulanı çırpılmış yumurta sarısı içeren bir kremadır.