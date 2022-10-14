Danilo Şef'in annesi kimdir? Emilia Hanım kimdir? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kaç yaşında, aslen nereli?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Masterchef'te bugün Masterclass yapılacak. Masterclass'a şeflerin anneleri katılıyor. Yarışmaya katılacak isimlerden birisi de Danilo Şef'in annesi oldu. Peki, Masterchef Danilo Şef'in annesi kimdir? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

Bugün Masterchef konuklarından birisi Danilo Şef'in annesi Emilia Hanım oluyor. Peki, Emilia Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna aslen nereli? Bilgiler sizlerle...

14 EKİM MASTERCHEF MASTERCLASS KONUKLARI KİMLER?

Bugünkü Masterchef konukları Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in ve Somer Şef'in anneleri olacak.

DANİLO ŞEF'İN ANNESİ KİMDİR?

Danilo Şef'in annesinin ismi Emilia Zanna'dır. Emilia Hanım bugün yarışmacılara Masterchef Masterclass'ta İtalya'nın sevilen tatlısı Graffe'nin yapılışını anlatacak.

EMİLİA ZANNA KİMDİR?

Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna İtalya'da yaşamaktadır. Danilo Şef'in annesinin kaç yaşında olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.

DANİLO ŞEF KİMDİR?

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

İlk yılları

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türkiye'de yaşamı

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.