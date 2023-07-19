Danilo Şef'i kim darbetti, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim, Danilo Şef darp VİDEOSU lzle!

Şef Danilo Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından, polis tarafları karakola götürdü. Gelişme sonrası Danilo Şef'i kim darbetti, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim merak edildi.

TV 8'de yayınlanan MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, çalışanlarının saldırısına uğradı. Peki, Danilo Şef'i kim darbetti, neden darbetti? Danilo Şef'i darbeden çalışan kim?

DANİLO ŞEF'İ KİM DARBETTİ, NEDEN DARBETTİ?

Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

Danilo Zanna'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı ileri sürüldü.

Kişilerin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.