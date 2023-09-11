Daniel kasırgası araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Daniel kasırgası hangi ülkelerde görüldüğü araştırılmaktadır. Peki, Daniel Kasırgası nedir? Daniel kasırgası hangi ülkelerde görülür? İşte detaylar...

Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Daniel Kasırgası nedir, nasıl meydana gelir soruları araştırılmaktadır. Daniel Kasırgası en çok hangi ülkelerde görülür merak konusu oldu. Peki, Daniel Kasırgası nedir? Daniel kasırgası hangi ülkelerde görülür? Detaylar haberimizde...

DANİEL KASIRGASI NEDİR?