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Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü?

Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü?
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Geçtiğimiz günlerde eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı (58) yenen Jake Paul'a (27) dikkat çeken bir maç teklifi geldi. IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Paul'u ringe davet etti. Peki, Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü?

IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, geçtiğimiz Eylül ayında Anthony Joshua'yı yenerek kemerini korudu. Şimdi ise eski YouTube fenomeni ve boksör Jake Paul'e meydan okuyarak, "Dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu seni dövüşmeye davet ediyor" dedi. Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü?

DANİEL DUBOİS KİMDİR?

Doğum: 6 Eylül 1997 (27 yaşında), Greenwich, Birleşik Krallık

Sıklet: Ağır Siklet

Boy: 1,96 m

Daniel Dubois, İngiliz profesyonel boksördür. Haziran 2024'ten bu yana Uluslararası Boks Federasyonu ağır sıklet unvanını elinde tutuyor. Daha önce, 2022'den 2023'e kadar Dünya Boks Birliği ağır sıklet unvanını elinde tutuyordu.

Babası, Güney Londra'da başını belaya sokmaması için onu dokuz yaşındayken boks salonuna götürdü . Canning Town'daki Peacock Spor Salonu'nda Tony ve Martin Bowers'ın öğrencisi olarak antrenman yapıyor.Dubois yaklaşık 75 amatör müsabakaya çıktı. İki İngiliz okul çocuğu şampiyonluğu, iki genç ABA ve CYP'leri kazandı . İngiliz Kıdemliler'i kazandı. Sheffield'daki GB Elite kuruluşunun bir parçası olarak bir buçuk yıl geçirdi ve İngiltere adına yaklaşık bir düzine kez boks yaptı, iki kez Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarıştı ve Tammer (Finlandiya) ve Brandenburg'daki (Almanya) çok uluslu turnuvalarda altın madalyalar kazandı. Amatörleri yalnızca bir avuç kıdemli amatör müsabakayla erken bıraktı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmayı planlayan Büyük Britanya Olimpiyat Takımı'ndaydı , ancak bunun yerine profesyonel olmayı seçti ve Queensberry Promotions'tan boks organizatörü Frank Warren ile anlaştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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