Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Daniel Amartey kimdir? Daniel Amartey hangi takımda, hangi mevkii? Daniel Amartey kaç yaşında?

Daniel Amartey kimdir? Daniel Amartey hangi takımda, hangi mevkii? Daniel Amartey kaç yaşında? merak ediliyor. Son olarak Onana transferini açıklayan Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'den Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu 2+1 ylıllık sözleşmeye imza atacak. Arama motorlarında ise Daniel Amartey kimdir? Daniel Amartey hangi takımda, hangi mevkii? Daniel Amartey kaç yaşında? soruları araştırıldı.

DANİEL AMARTEY KİMDİR?

Daniel Amartey (d. 21 Aralık 1994), Leicester City ve Gana millî futbol takımında oynayan Ganalı futbolcudur.

DANİEL AMARTEY KAÇ YAŞINDA?

Amartey, 21 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi.

DANİEL AMARTEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Djurgårdens IF

Amartey, futbola Gana'nın ikinci lig takımı olan International Allies'de başladı. 16 yaşındayken Afrika'ya futbolcu keşfetmek için gelen Magnus Pehrsson tarafından keşfedildi. Futbolcu 18 yaşına girdiğinde, Pehrsson teknik direktörlük yaptığı Djurgårdens IF takımına onu transfer etti.

Amartey, kulüpteki ilk maçını, 3 Mart 2013 tarihinde Svenska Cupen'de karşılaştıkları Umeå'ya karşı oynadı. Ligdeki ilk maçına 31 Mart'ta 2013 sezonunun açılış maçı olan Helsingborgs IF karşısında çıktı. 2013 sezonuna yaptığı başlangıçla medya tarafından övüldü. Schalke 04 ve 1. FC Kaiserslautern gibi takımlar onu izlemeye başladı. Kulüpteki ilk golünü ise 26 Mayıs'ta 2013 Svenska Cupen finalinde 1-1 berabere kalıp penaltılarda yenildikleri IFK Göteborg'a attı. Ligdeki ilk sezonundan sonra Expressen gazetesinde ligdeki en iyi 10. oyuncu, Aftonbladet gazetesinde ligdejki en iyi 18. oyuncu olarak gösterildi. Kasım 2013'te İngiliz kulübü Liverpool ile görüşmelerinin olduğunu doğruladı.

FC Copenhagen

Amartey, Temmuz 2014'te 2,5 milyon € karşılığında FC København'a transfer oldu. Superliga'daki ilk maçına 20 Temmuz'da Silkeborg IF karşısında çıktı.

Leicester City

22 Ocak 2016 tarihinde Premier League ekiplerinden Leicester City ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis ücretinin 6 milyon £ civarlarında olduğu açıklandı. Kulüp için ilk maçına 27 Şubat 2016'da Norwich City'yi 1-0 yendikleri maçta çıktı. Yeni ülkesindeki ilk sezonunda Amartey, Leciester City formasıyla Premier League şampiyonu oldu.

2016-17 sezonunda Amartey, N'Golo Kanté'nin takımdan ayrılmasının ardından A takımın düzenli oyuncularından biri oldu ve takım arkadaşı Danny Drinkwater ile Leicester City'nin merkez orta saha ikilisini oluşturdu. 14 Eylül 2016'da Amartey, Leicester formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına grup aşamasında Club Brugge'ye karşı deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyetle başladı. Amartey, Leicester formasıyla ilk golünü 17 Aralık 2016'da Stoke City deplasmanında 88. dakikada eşitliği sağlayarak attı ve 2-2'lik beraberliği kurtardı.

Ekim 2018'de Amartey, West Ham United'a karşı oynadığı maçta ayak bileğini kırdı ve 2018-19 sezonunun geri kalanında forma giyemedi.

Yaklaşık bir yıldır sahalardan uzak kalan Amartey, A takıma dönmeye en çok Eylül 2019'da Luton Town'a karşı oynanan EFL Cup maçında yedek kulübesinde yer alarak yaklaştı. Sakatlığından neredeyse iki yıl sonra 23 Eylül 2020'de Arsenal'e karşı oynanan ve Leicester'ın 2-0 kaybettiği EFL Cup maçında A takıma geri döndü. Dört gün sonra, 5-2 kazanılan Manchester City deplasmanında ilk 11'de başlayarak Premier Lig'e dönüş yaptı.

Millî takım kariyeri

Amartey, Mayıs 2012'de ilk kez Gana 20 yaş altı millî futbol takımı formasını giydi. İlk maçına Nijerya karşısında çıktı. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna alındı ama Djurgården, turnuva lig maçlarıyla çakıştığı için buna izin vermedi.