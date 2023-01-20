Dani Alves neden tutuklandı, suçu ne? Daniel Alves tutuklandı mı, kaç yıl ceza alacak, hapse mi girecek? Dani Alves futbolu bıraktı mı?

Dünyanın en iyi hücumcu defans oyuncularından kabul edilen Dani Alves cinsel saldırı suçlaması nedeniyle İspanya'da tutuklandı. Bunun akabinde futbol severler, Dani Alves neden tutuklandı, suçu ne? Dani Alves tutuklandı mı, kaç yıl ceza alacak, hapse mi girecek? merak etti. İşte detaylar...

Dani Alves tutuklandı mı? Dani Alves kaç yıl hapis cezası alacak? Dani Alves mahkemesi ne zaman? Dani Alves neden tutuklandı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntılar yazımızda...

DANİ ALVES TUTUKLANDI MI?

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla İspanya'nın Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

DANİ ALVES NEDEN TUTUKLANDI?

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

DANİ ALVES KİMDİR?

Daniel Alves da Silva (d. 6 Mayıs 1983, Juazeiro), sağ bek mevkiinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. Liga MX takımlarından UNAM'da forma giymektedir.

Kariyeri

Kulüp takımları

Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi.

Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir.

2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuştur.

Millî takım

Ayrıca Brezilya ile 2007 yazında Copa América'yı 2009 yazında FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştır. 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Güney Afrika'yla oynanan yarı final maçının sonlarına doğru oyuna girmesine rağmen 87. dakikada frikikten attığı golle Brezilya'nın finale çıkmasında büyük rol oynamıştır.