Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle İspanya'da tutuklandı. Dani Alves'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Dani Alves kimdir? Dani Alves takımı ne? Dani Alves kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Dani Alves biyografisi! Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımlarda oynayan Brezilyalı yıldız Futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçlaması nedeniyle İspanya'da tutuklandı. Ünlü futbolcunun hayatı merak konusu oldu. Dani Alves'in hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Dani Alves kimdir? Dani Alves takımı ne? Dani Alves kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DANİ ALVES KİMDİR?

Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Alves 2001 yılında Bahia'nın A takımıyla maçlara çıktı. Başarılı bir sezonun ardından 2002 yılında Sevilla tarafından transfer edildi. Sevilla'da başarılı futbolunu sürdürdükten sonra 2003 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda Brezilya'yla şampiyonluk yaşamıştır. Sevilla'nın 2006 ve 2007'de kazandığı UEFA Kupası'nda büyük rol oynayan Alves genç yaşının da avantajıyla Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin dikkatini çekti.

2007-2008 sezonunda Sevilla'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nde başarısız olmasının ardından 2 Temmuz 2008'de Barcelona'ya transfer olmuştur. 2008-2009 sezonu için Barcelona'ya 4 yıllık imza atmıştır. Barcelona, Dani Alves'in transferi için Sevilla kulübüne 32 Milyon € ödemiştir. Barcelona formasını ilk kez 25 Ekim 2008'de Almería karşısında giymiştir. 2016/2017 sezonunda 8 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuştur.

DANİ ALVES OLAYI NE?

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla İspanya'nın Barselona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

23 YAŞINDAKİ KADIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.