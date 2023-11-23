Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Daniel Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor. Dani Alves ne ile yargılanıyor? merak ediliyordu. Peki, Dani Alves hapse mi girecek?

Dani Alves hapse mi girecek, suçu ne? Dani Alves ne ile yargılanıyor?

Dani Alves hapse mi girecek? Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Daniel Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor. Dani Alves ne ile yargılanıyor? merak ediliyordu. Peki, Dani Alves hapse mi girecek? Detaylar!

DANİ ALVES HAPSE Mİ GİRECEK?

Barcelona'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep etti.

KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

İspanya'daki eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'tan bu yana cezaevinde tutulan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti. Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.