Dangal ne demek, ne anlama geliyor? Dangal anlamı nedir?

Dangal ne demek merak ediliyor. Beyaz perdenin sevilen filmleri TV ekranlarına taşınıyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Peki, Dangal ne anlama geliyor? Dangal nedir? Dangal anlamı nedir? İşte, Dangal ne demek anlamı!

Dangal ne demek? Beyaz perdenin sevilen filmleri TV ekranlarına taşınıyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Peki, Dangal ne anlama geliyor? Dangal nedir? Dangal anlamı nedir? İşte, Dangal ne demek anlamı haberimizde...

DANGAL NE DEMEK?

Dangal kelimesinin Türkçe karşılığı "güreş yarışması" demektir. Hindistan'da güreş müsabakalarına Dangal ismi verilmektedir.

DANGAL FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Dangal filmi, 2016 yılında Hindistan'da çekilen biyografik spor-dram filmidir.

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ FRAGMANI