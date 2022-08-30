Dangal filminin konusu ne? Dangal filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
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Hint sinemasının en önemli filmleri arasında yer almasının yanı sıra dünya çapında da büyük ses getiren yapımlardan bir tanesidir. Peki, Dangal filminin konusu ne? Dangal filminin oyuncuları kim? Dangal filmi ne zaman çekildi?
Filmin yönetmen koltuğunda ve başrolünde Aamir Khan yer alıyor. Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde çekimlerinin gerçekleştirildiği Dangal filminin konusu merak ediliyor. Peki, Dangal filminin konusu ne? Dangal filminin oyuncuları kim? Dangal filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.
Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmi olan Dangal, 2 saat 41 dakika sürmektedir.