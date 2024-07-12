Dangal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dangal filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dangal filmini izleyecek olanların merak ettiği Dangal konusu nedir, Dangal oyuncuları kimler ve Dangal özeti gibi konuları inceliyoruz.

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın kızlarını ödüllü birer güreşçi olarak yetiştirirken topluma karşı verdiği zorlu mücadeleyi konu ediniyor. Güreş tutkunu Mahavir, kızları Babita Kumari ve Geeta Phogat'a çocukluktan itibaren güreş öğretir. Onları büyük bir kararlılıkla çalıştırır ve toplumun önyargılarına meydan okur.

Geeta, 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken Babita da gümüş madalya alır. Genç güreşçiler, başarıya ulaşırken toplumsal baskılarla da mücadele eder. Babalarının desteği ve kendi azimleriyle, önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırlar.

Oyuncular

Mahavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

Dangal filmi 2016 yılında Hindistan'ın Pune, Ludhiana ve Delhi gibi şehirlerinde çekildi.