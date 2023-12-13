Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dangal filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dangal konusu, özeti ve Dangal oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dangal filminin detayları…

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DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hint biyografik spor dram filmi Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Aparshakti Khurana

Tür: Aksiyon, Biyografi, Drama, Spor

Yapım Yılı: 2016 (169 dk)

Vizyon Tarihi : 18 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Nitesh Tiwari, Piyush Gupta

Yapımcı Firma: Aamir Khan Productions Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yapım Ülkesi: Hindistan