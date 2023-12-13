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Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor?

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Beyaz perdenin sevilen filmleri TV ekranlarına taşınıyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Dangal filmi hakkında Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? soruları gündem konusu oldu. İşte Dangal filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı!

Dangal filmi nerede çekildi ve Dangal filmi ne zaman çekildi merak ediliyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Dangal filmi hakkında Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? soruları gündem konusu oldu. İşte Dangal filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı haberimizde...

DANGAL FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Dangal filmi, 2016 yılında Hindistan'da çekilen biyografik spor-dram filmidir.

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL NE DEMEK?

Dangal kelimesinin Türkçe karşılığı "güreş yarışması" demektir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

  • Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
  • Genç Geeta - Zaira Wasim
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
  • Genç Babita - Suhani Bhatnagar
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ FRAGMANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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