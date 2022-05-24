Dangal filmi konusu nedir? Dangal ne demek? Dangal filmi oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal konusu! - Haberler

Dangal filmi konusu nedir? Dangal ne demek? Dangal filmi oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal konusu!
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Beyaz perdenin sevilen filmleri TV ekranlarına taşınıyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Dangal filmi hakkında Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal ne demek? soruları gündem konusu oldu. İşte Dangal konusu ve Dangal ne demek sorusunun yanıtı!
Dangal filmi konusu nedir merak ediliyor. Ayrıcı dangal ne demek merak ediliyor. Sinemada büyük ilgi gören Dangal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle tekrardan buluşacak. Dangal filmi hakkında Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal ne demek? soruları gündem konusu oldu. İşte Dangal konusu haberimizde...
Dangal, 2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir.
Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.
Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.
Dangal kelimesinin Türkçe karşılığı "güreş yarışması" demektir.
- Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
- Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
- Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
- Genç Geeta - Zaira Wasim
- Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
- Genç Babita - Suhani Bhatnagar
- Rohit Shankarwar
- Vivan Bhatena
- Aparshakti Khurrana
- 2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
- Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni