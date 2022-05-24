Dangal filmi konusu nedir? Dangal ne demek? Dangal filmi oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal konusu! - Haberler

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DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal, 2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir.

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL NE DEMEK?

Dangal kelimesinin Türkçe karşılığı "güreş yarışması" demektir.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI



Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FRAGMANI

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