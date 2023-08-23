Dana Şinitzel tarifi! Masterchef Dana Şinitzel nedir, nasıl yapılır? Dana Şinitzel için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 23Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Dana Şinitzel yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Dana Şinitzel nasıl yapılır? Dana Şinitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Dana Şinitzel tarifi! Dana Şinitzel nasıl yapılır? Dana Şinitzel nedir, ne demektir? Dana Şinitzel hangi yereye aittir? Dana Şinitzel tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dana Şinitzel tarifi oldu. Peki en güzel Dana Şinitzel tarifi nasıldır? Dana Şinitzel nasıl yapılır? Dana Şinitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Dana Şinitzel tarifi! Dana Şinitzel nedir, ne demek? Masterchef Dana Şinitzel nasıl yapılır? Dana Şinitzel hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Dana Şinitzel hangi ülkeye ve yöreye aittir? Dana Şinitzel hangi bölge? Dana Şinitzel ne demektir? İşte detaylar...

DANA ŞİNİTZEL NEDİR, NE DEMEK? DANA ŞİNİTZEL HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Şinitzel, genellikle tavuk veya dana eti gibi ince dilimlenmiş etin önce unla kaplanıp ardından yumurta ve galeta unu karışımına bulanarak kızartılmasıyla yapılan bir yemektir.

DANA ŞİNİTZEL İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 dilim dana eti (sığır bonfile veya antrikot tercih edilir)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı baharatlar)

Un

2 yumurta

Galeta unu veya ekmek kırıntıları

Sıvı yağ (kızartma için)

Limon dilimleri (servis için)

Taze yeşillikler (servis için)

DANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Eti İnceltme: Dana etini bir temizleme kağıdı üzerine alın ve üzerine bir parça temiz streç film veya başka bir temizleme kağıdı kapatın. Etin üzerine hafifçe vurarak veya bir et dövme tokmağı ile nazikçe vurarak eti inceltin. Eti çok inceltmemeye özen gösterin, aşırı inceltilmiş etler kızartıldığında sert olabilir.

Etleri Baharatlama: İnce dilimlenmiş dana etlerini her iki tarafını da tuz ve karabiber (isteğe bağlı diğer baharatlar da ekleyebilirsiniz) ile hafifçe baharatlayın.

Un Kaplama: Eti önce unla kaplayın. Un, yumurtaya daha iyi yapışmasına yardımcı olacaktır.

Yumurta Hazırlama: Bir kaba yumurtaları kırın ve çırpın.

Galeta Unu Kaplama: Bir tabak veya geniş bir kase içerisine galeta unu veya ekmek kırıntıları koyun.

Etleri Kaplama: Unla kaplanmış etleri önce çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa iyice bulayın. Etin her iki tarafının da eşit şekilde kaplandığından emin olun.

Kızartma: Geniş bir tavaya yeterli miktarda sıvı yağ ekleyin. Yağ ısındığında, etleri tavaya dikkatlice yerleştirin ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Etler kızartıldığında fazla yağı emmek için bir kağıt havlu üzerine alın.

Servis: Kızarmış dana şinitzelleri servis tabağına alın. Üzerine taze limon dilimleri ve isteğe bağlı olarak taze yeşilliklerle süsleyerek servis yapın.

Dana şinitzeli genellikle patates püresi, pilav veya sebzelerle servis edilir. Afiyet olsun!