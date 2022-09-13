Dana Ciğeri Ezmesi tarifi! Masterchef Dana Ciğeri Ezmesi nedir, nasıl yapılır? Dana Ciğeri Ezmesi gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 13 Eylül yarışmasında şefler tarafından Dana Ciğeri Ezmesi yapılması istendi. Peki Masterchef Dana Ciğeri Ezmesi nasıl yapılır? Dana Ciğeri Ezmesi için gerekli malzemeler nelerdir? Dana Ciğeri Ezmesi yemek tarifi! Dana Ciğeri Ezmesi nasıl yapılır? Dana Ciğeri Ezmesi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dana Ciğeri Ezmesi tarifi oldu. Peki en güzel Dana Ciğeri Ezmesi yemek tarifi nasıldır? Dana Ciğeri Ezmesi yemeği nasıl yapılır? Dana Ciğeri Ezmesi için gerekli malzemeler nelerdir? Dana Ciğeri Ezmesi nasıl yapılır? Dana Ciğeri Ezmesi için gerekenler neler?

DANA CİĞERİ EZMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

- 225 gram dana ciğeri

- 3 adet piliç ciğeri

- 90 gram tereyağı

- 125 gram süt (1/2 bardak)

- Tuz ve karabiber

Salçası için:

- 20 gram margarin (1 çorba kaşığı)

- 20 gram un

- 125 gram süt (1/2 bardak)

- Tuz

DANA CİĞERİ EZMESİ NASIL YAPILIR? DANA CİĞERİ EZMESİ TARİFİ

Bir tencereye dana ciğerini ve 3 adet küçük doğranmış piliçleri koyarak üstlerine yarım bardak su ilave edip ciğerleri 8-10 saat sütte yatırıyoruz. Ardından 10 saat sonra sote edilmiş bu ciğerleri tavadan çıkararak bir havana almak ve iyice dövmek suretiyle bunları iyice ezik bir hal almasını sağlamalı ve bir tarafa bırakıyoruz. Ardından küçük tencereye 1 silme çorba kaşığı tereyağı ya da margarin ile yarım kahve fincanına yakın un koyarak bunları 2 dakika kadar sarartmadan kavuruyoruz.

Ek olarak Fuagra sadece dana ciğerleriyle yapılabileceği gibi tavuk, hindi ya da kaz ciğeriyle de yapılabilen bir yemektir. Afiyet olsun...