Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Dan Bilzerian hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Dan Bilzerian'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian nereli, mesleği ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Dan Bilzerian hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Dan Bilzerian'ınhayatını araştırıyor. Peki,Dan Bilzerian kimdir? Dan Bilzerian nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

DAN BİLZERİAN KİMDİR?

Daniel Brandon Bilzerian (7 Aralık 1980, Tampa, Florida), İnternet medyasında ünlü olmuş Ermeni kökenli Amerikalı profesyonel poker oyuncusu. Dan Bilzerian, Paul Bilzerian ve Terri Steffen'in oğlu olarak, Florida'nın Tampa kentinde doğdu. Adam adında bir erkek kardeşi vardır. Ermeni asıllı[8][9] babası, Wall Street'te başarılı bir kurumsal girişimciydi ve oğullarının her biri için büyük, güvenilir bir fon kurdu. Bilzerian 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

Bilzerian Profesyonel poker oyuncusu olarak en önemli nakit parayı, 2009 Poker World Series'e katılarak kazandı. Burada 180. sırada tamamladı ve 36.626 $ kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2010 yılında, Bluff Magazine tarafından Twitter'da komik poker oyuncularından biri seçildi. 2013 yılında başlayarak, Bilzerian'ın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, web sitesi TheDirty.com'un kurucusu Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'ın lüks yaşam tarzına bağlı ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir. Ekim 2016'da Amerikalı rapçi T-Pain, Dan Bilzerian'ın adını taşıyan bir şarkı çıkardı.