Damla Sönmez kimdir? Damla Sönmez hayatı ve biyografisi! Damla Sönmez kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Damla Sönmez merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez hakkında merak edilen Damla Sönmez kimdir, Damla Sönmez hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mayıs 1987 (35yaşında) İstanbul Boy: 1,62 m Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Abhaz, Baba tarafından Çerkes kökenli olduğunu belirtmiştir. St. Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy'de Stuart Burney ile çalıştı. 2009 yılında "Bornova Bornova" filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu".[5], Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Yetenek"[6], Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde "Genç Cadı" ödüllerini aldı. 2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, "Deniz Seviyesi 22 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi." filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

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