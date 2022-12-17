Damla Şahin kimdir? Samida grubu üyesi Damla Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Damla Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Tamara Şahin kimdir? Samida grubu üyesi Tamara Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tamara Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen Samida 2016 yılında Yudum Şahin, Damla Şahinve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurulan bir müzik grubudur. Grup üyelerinden olan Damla Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Damla Şahin kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte ayrıntılar...

DAMLA ŞAHİN KİMDİR?

Damla ŞAHİN İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilde tamamladı. Müzik eğitimine küçük yaşlarda babası Bayar ŞAHİN ile başladı. Lise yıllarında Aysun Sökmen'den "flüt" eğitimi aldı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası klarnetisti Ayşegül KIRMANOĞLU'ndan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi klarnetisti Feza ÇETİN ve Mertcan SELÇUK'tan klarnet dersleri aldı. Çalgı performanslarının yanı sıra vokalist olarak on beş yaşında Bayar Şahin'e sahnelerinde eşlik etmeye başladı.

Başta TRT ve Gürcistan Devlet Televizyonu olmak üzere çok sayıda TV ve radyo programına katıldı, albümlerde solo ve vokal ses performanslarıyla yer aldı. Lise eğitiminin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda akademik müzik eğitimine başladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girerek Müzik Teorisi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Konservatuar eğitimi kapsamında İTÜ TMDK nefesli çalgılar öğretim görevlisi Ali YILMAZ'dan "mey" dersleri aldı. Sahne çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında küçük yaş grubu öğrencilerin müzik eğitimi üzerine dersler verdi. MEB Halk Eğitim Merkezlerinde "toplu ses eğitimi ve koro" çalışmalarını yönetti.

2017 yılında kardeşleriyle beraber SAMİDA gurubunu kurdu. İlk single çalışması 2017 yılında, albümleri olan "Alaca" ise 2019 yılında "Kalan Müzik" etiketiyle yayımlandı. 2020 yılında Gürcistan'da düzenlenen "Kafkasya Müzik Ödülleri - Zümrüdü Anka" kapsamında Samida'nın yorumladığı Köprüden Geçemedim şarkısı ile Song of The Year / Yılın Şarkısı ödülünü aldı. Yıldız Teknik Üniversite Müzik ve Sahne Sanatları programında Yüksek Lisans eğitimine devam eden Şahin, SAMİDA'da da vokal, flüt ve salamuri performanslarıyla yer almaktadır.