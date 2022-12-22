Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Damla Colbay'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Damla Colbay geliyor. Damla Colbay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Damla Colbay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, sevgilisi var mı? Damla Colbay'ın rol aldığı diziler hangileri? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün dizisinde rol alan Damla Colbay'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay (d. 14 Ocak 1993, İzmir), Türk oyuncudur.

Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

Rol aldığı diziler: