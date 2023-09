Damla Can Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu mu? Damla Survivor'a mı katılıyor? Damla Can kimdir, hangi yıllar yarıştı?

Survivor All Star 2024 6. yarışmacısı kimdir ve Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosunda kimler olduğu merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan Survivor yarışması yeni sezon yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024 6. yarışmacısı kimdir? Damla Can Survivor'a mı katılıyor? Damla Can kimdir, kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 sezonunun 6. yarışmacısını duyurdu. Survivor All Star 2024 6. yarışmacısı kimdir ve Survivor 2024 yeni sezon yarışmacıları kimler merak ediliyor. Survivor All Star 2024 6. yarışmacısı kimdir? Damla Can Survivor'a mı katılıyor? Damla Can kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ALL STAR 2024 ALTINCI YARIŞMACISI KİMDİR?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması yeni sezonuna hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star 2024 sezonunun 6. yarışmacısını duyurdu. Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosuna Damla Can'ın dahil olduğunu açıkladı.

DAMLA CAN SURVIVOR'A KATILIYOR MU?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'dan sonra 6. yarışmacısı da Damla Can olarak açıklandı.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarakçalışmaktadır.