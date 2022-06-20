Damat Tween, Metaverse Mağazasının İlk Görüntülerini Paylaştı

Tekstil sektöründe hizmet veren Damat Tween, metaverse (sanal evren) mağazasının hazırlık çalışmalarını tamamlayarak ilk görüntülerini paylaştı. Şirket, mağaza açılışıyla birlikte özel bir kapsül koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin (fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları) satışını ve 2022-2023 sezon defilesini metaversede yapmayı planlıyor.

Damat Tween'den yapılan açıklamada, 2022-23 sonbahar/kış sezonuyla birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı. Mağazada avatarlar eşliğinde düzenlenen defilede Damat Tween, 2022-23 sonbahar/kış koleksiyonunun bir kısmını tanıttı. Koleksiyondan bazı parçalar NFT olarak sergilendi.

MÜŞTERİLERE ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR

GoArt Metaverse platformu ile iş birliğinde metaversee adım atan Damat Tween, metaverse mağazası ile müşterilerine zaman tasarrufu ayrıcalığı sunmayı amaçladığını yaptığı açıklamayla paylaştı. Müşterilerin mağazaya gitmek zorunda kalmayacağı bu sistemde istenen lokasyondan artırılmış gerçeklik (augmented reality-AR) ve sanal gerçeklik (virtual reality-VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri incelenebilecek.

MÜŞTERİLER KIYAFETİ KENDİ AVATARINA GİYDİREBİLECEK

Müşteri, satın almak istediği kıyafeti istediği bedende kendi avatarına giydirebilecek. Beğenilen ürünler online olarak satın alınabilecek.

ANKA / Finans