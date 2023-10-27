"Damat Ferit Paşa olayı nedir?" merak ediliyor. Mehmed Ferid Paşa, İstanbul'da 1853 yılında doğdu. Danıştay üyesi olan ve Arnavut kökenli olan bu önemli devlet adamı, Seyyid Hasan İzzet Efendi'nin oğluydu. Peki, Damat Ferit Paşa kimdir, Türk mü? İşte detaylar…

Kariyerine Paris, Berlin, Petersburg ve Londra gibi büyükelçiliklerde katiplik yaparak başladı. Gerçek adı Mehmed Ferid Paşa olan Damat Ferit, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine damgasını vuran ve Kurtuluş Savaşı'na karşı duruşuyla tanınan bir Osmanlı devlet adamıdır. Peki, Damat Ferit Paşa kimdir, Türk mü? Damat Ferit Paşa olayı nedir? İşte detaylar…

DAMAT FERİT PAŞA KİMDİR, TÜRK MÜ?

Damat Ferit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde etkili bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Tam adı Mehmed Ferit Paşa'dır. İlk kez 1853 yılında doğmuş ve 1938 yılında ölmüştür.

Damat Ferit Paşa'nın siyasi kariyeri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde önemli olaylara tanıklık etti. I. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde Osmanlı hükümetlerinde önemli görevlerde bulundu. 1913-1918 yılları arasında üç kez Osmanlı Başbakanı olarak görev yaptı.

Damat Ferit Paşa'nın en tartışmalı kararı, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılma kararıydı. Bu karar, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşın sonunda kaybettiği ve imparatorluğun çöküşünü hızlandıran birçok sorunun başlangıcını temsil ediyordu.

Damat Ferit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu ve Türkiye'nin modern cumhuriyet döneminin başlangıcını işaret eden önemli bir figürdür. Ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üst düzey bir üyesiydi ve bu cemiyetin siyasi etkileri üzerinde önemli bir rol oynadı.

DAMAT FERİT PAŞA OLAYI NEDİR?

Milli^ Mu¨cadele'ye kars¸ı olmalarıyla bilinen Damat Ferit Pas¸a ile Ali Kemal ve Sait Molla'yı hedef alan bir suikast giris¸imi Haziran 1920 yılında ortaya c¸ıkarılmıs¸tır. Bursa'daki Kuva-yı Milliye ileri gelenlerince planlanan bu suikast hareketi gerc¸ekles¸tirilemeden ortaya c¸ıkarılmıs¸tı.

Suikast davasından tutuklananların yargılamaları I·stanbul Birinci Divan-ı Harb-i O¨rfisi tarafından yapılmıs¸ ve toplam 16 idam cezası verilmis¸ti. Tutuklu sanıklardan idama mahkum edilen 4 kis¸i, 12 Haziran 1920'de asılarak idam edilmis¸lerdir.

Suikast giris¸imi ile I·stanbul'da gizli olarak kurulan ve Milli^ Mu¨cadele'ye pek c¸ok yardım ve hizmetleri olan Karakol Cemiyeti' de des¸ifre edilmis¸, bu cemiyetin bir c¸ok u¨yesi tutuklanmıs¸ ve cemiyet ciddi anlamda sarsıntıya ugˆramıs¸tı.