Damat, dansöze kucağına oturması için işaret yaptı, gelin adeta depar attı

Bir düğünde çekilen görüntüde damat, sandalyeye oturup karşısında dans eden dansöze gel işareti yapıp kucağını gösterdi. Durumu fark eden gelin hızla damadın kucağına oturdu. Görüntüler 6 milyon izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde damadın dansöze yaptığı davet düğüne damga vurdu.

DANSÖZE KUCAĞINA OTURMASI İÇİN İŞARET YAPTI

Düğün törenleri zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Bir düğünde çekilen görüntüde, damadın sandalyeye oturup karşısında dans eden dansözü kucağına çağırdığı anlar yer alıyor. Arkada her şeyden habersiz eğlenen gelin durumu fark edince olanlar oluyor. Damadın dansöze yaptığı daveti gören gelin hızla damadın kucağına oturuyor.

GELİN HIZLI DAVRANDI

Damadın yaptığı hareket sosyal medyada tepki çekti. Birçok kişi gelini uyaran yorumlar yaptı. Görüntüler sosyal medyada 6 milyon izlenmeye ulaştı.