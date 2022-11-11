Dalyan köfte tarifi! Masterchef Dalyan köfte nedir, nasıl yapılır? Dalyan köfte için gerekli malzemeler!

Masterchef 11 Kasım yarışmasında şefler tarafından Dalyan köfte yapılması istendi. Peki Masterchef Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Dalyan köfte yemek tarifi! Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dalyan köfte tarifi oldu. Peki en güzel Dalyan köfte yemek tarifi nasıldır? Dalyan köfte yemeği nasıl yapılır? Dalyan köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte için gerekenler neler?

DALYAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

5 adet yumurta

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

tuz

köfte baharı

yarım demet dereotu

2 çorba kaşığı tereyağı

karabiber

1 kilogram kıyma

4-5 dilim ekmek içi

1 adet soğan

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle avuçların kabuklarını kazıyarak yıkayın.

Tereyağıyla beraber bezelyeleriyumuşayana kadar pişirin.

4 yumurtayı katı şekilde haşlayın. Soğanı bir kaba rendeleyin.

Ayrı bir yerde ekmek içlerini ıslatın. Yumuşadığında sudan çıkarıp, avucunuzun içinde sıkın.

köfte baharı, barabiber, ve tuz ekleyip, bir yumurta ve soğan ile karıştırın.

Kıymayı ilave edin ve malzemeler bütünleşene dek yoğurmaya devam edin.

Harca elinizle bastırarak dikdörtgen bir şekil alana dek düzleştirin.

Ortasına haşlanmış ve küp küp doğranmış havuç, bezelye ve katı yumurtaları her yere eşit oranda gelecek şekilde dizin. Üzerine kıyılmış dereotu serpiştirin.

Eti kapatarak rulo yapın. Kenarlarını bastırarak açılmasını önleyin.

Ruloyu, alüminyum folyoya sarın. Tepsiye koyup, fırında en az 1 saat pişirin. Bu sürenin sonunda folyoyu açarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince fırından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun.