Dalyan kanalında jet ski kullanan tatilciye yasal işlem yapıldı

Muğla'nın Dalyan kanalında jet skiyle gezen tatilci, bölgenin koruma altındaki caretta carettaların yaşam alanı olduğu ve turist taşıyan tekne trafiğinden dolayı kanalda kullanımının yasak olduğu uyarısı yapıldı. Sürücüye yasal işlem yapıldı.

Ortaca ile Köyceğiz'i birbirinden ayıran dünyaca ünlü Dalyan kanalında jet skiyle gezen tatilciye yasal işlem yapıldı.

Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu sahili açıklarına demirleyen motor yattan jest skiyle açılan yabancı uyruklu biri çocuk iki tatilci Boğazağzı'ndan geçti. Jet skiyi kullanan tatilci, plajdan Dalyan'a dönüş yapan tur teknelerinin arasından geçerek kanalda tur attı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ekipleri tarafından durdurulan jest skiyi kanalda devriye gezen Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma, jet ski sahibine, bölgenin koruma altındaki caretta carettaların yaşam alanı olduğu ve turist taşıyan tekne trafiğinden dolayı kanalda kullanımının yasak olduğu uyarısı yaptı.

Sürücüye ise "Köyceğiz Gölü Dalyan Kanalı Koruma Kurulu Kararı" uyarınca tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.