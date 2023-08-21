MUĞLA Ege ve Akdeniz'in buluştuğu tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı izleyenleri mest ediyor. Bölgedeki muhteşem manzarayı görenlerin aynı manzarayı görmek için tekrar geldiği Dalyan'ı tanıtmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Dalyan tarih ve doğa ve turizminin merkezi haline geldi. Avrupa'nın en iyi 10 plaj bölgelerinden biri olan İztuzu'na komşu olan tabiat ve doğa harikası Dalyan Kanalları son yapılan çevre düzenlemeleri ve kanal temizliğinin ardından pırıl pırıl görüntüsü ve kaya mezarları ile objektiflere böyle yansıdı. Köyceğiz Gölü'nün sularını denize ulaştıran, gölün gideğeni olan 10 kilometre 10 km uzunluğundaki kanal menderesler çizerek denize ulaşırken, kanal üzerinde yapılan tekne turları bölge halkının da önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Türkiye'de ilk korunan alanlardan biri olan Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki bölgede tatlı su balıklarının önemli bir yaşam merkezi olurken aynı zamanda bölge bir çok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Göreve geldikleri günden bu yana bölgenin tanıtımı için ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 'Önemli bir emanet olarak gördüğümüz bu doğal güzellikleri gelecek nesle aynı güzellikte aktarabilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. 'Sevdamız Ortaca' sloganı ile sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Dalyan Kanalı'nın korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz' dedi.

Dalyan Kanalı'nın mest eden manzarası böyle görüntülendi

MUĞLA Ege ve Akdeniz'in buluştuğu tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı izleyenleri mest ediyor. Bölgedeki muhteşem manzarayı görenlerin aynı manzarayı görmek için tekrar geldiği Dalyan'ı tanıtmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Dalyan tarih ve doğa ve turizminin merkezi haline geldi.

Avrupa'nın en iyi 10 plaj bölgelerinden biri olan İztuzu'na komşu olan tabiat ve doğa harikası Dalyan Kanalları son yapılan çevre düzenlemeleri ve kanal temizliğinin ardından pırıl pırıl görüntüsü ve kaya mezarları ile objektiflere böyle yansıdı.

Köyceğiz Gölü'nün sularını denize ulaştıran, gölün gideğeni olan 10 kilometre 10 km uzunluğundaki kanal menderesler çizerek denize ulaşırken, kanal üzerinde yapılan tekne turları bölge halkının da önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Türkiye'de ilk korunan alanlardan biri olan Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki bölgede tatlı su balıklarının önemli bir yaşam merkezi olurken aynı zamanda bölge bir çok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

Göreve geldikleri günden bu yana bölgenin tanıtımı için ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Önemli bir emanet olarak gördüğümüz bu doğal güzellikleri gelecek nesle aynı güzellikte aktarabilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. 'Sevdamız Ortaca' sloganı ile sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Dalyan Kanalı'nın korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.