Dalyan Kanalı'nda Cumhuriyet Turu Renkli Görüntüler Oluşturdu

Kaunos Antik Kenti'nde bulunan Kaya Mezarlarının en güzel görünürlüğü sunduğu Ortaca İlçesine bağlı Dalyan Kanalında Cumhuriyet Bayramı Coşkusu farklı yaşandı. Dalyan Kanalı'na bağlı teknelerin düzenlediği Cumhuriyet turu renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamaları kapsamında Dalyan Kanalı'na bağlı tekneler Türk Bayrakları ile süslendi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların da katılımı ile Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet turu düzenlendi.

Tura katılan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, oldukça renkli geçen programa katılanlara teşekkür ederek "Cumhuriyet Bayramı bizi biz yapan, 85 milyonu bir arada tutan en önemli bayramlarımızdan biridir. 85 milyon olarak tek yürek olup havada, karada, denizde velhasıl her yerde bu coşkuyu yaşıyoruz. Kaymakamlığımızın himayesinde Dalko Kooperatifimizin de organize etmesiyle bugün bu etkinlik ortaya çıktı. Dalyan Kanalı'nda bağlı bulunan hemen tüm teknelerin iştirakiyle çok güzel ve anlamlı Cumhuriyet turunu gerçekleştirdik. Tarih kokan bu kanal tarihe bir kez daha şahitlik etti. Cumhuriyetimizin 100. yılına layık coşkumuz bizi yeni yüzyıla hazırlayacak temel motivasyon kaynağıdır" diye konuştu. - MUĞLA