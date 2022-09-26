Dale McRaven kimdir? Dale McRaven neden öldü?
Gündem Haberleri
Dünya ünlü senarist Dale McRaven 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Dale McRaven kimdir? Dale McRaven neden öldü? İşte detaylar...
Muhteşem İkili, Angie ve Mork&Mindy yapımların senaristi Dale McRaven 83 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü senaristin ölüm haberinin ardından Dale McRaven'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Dale McRaven kimdir? Dale McRaven neden öldü? Detaylar haberimizde...
DALE MACRAVEN KİMDİR?
Dale McRaven 15 Mart 1939 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerikalı senarist, Muhteşem İkili, Angie, Mork&Mindy ve The Texas Wheelers yapımların senaristliğini yapmıştır. Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Televizyon Dalında En İyi Komedi Dizisi Bölüm Senaryosu Ödülü'nü alan Dale McRaven 83 yaşında hayatını kaybetmiştir.