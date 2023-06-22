Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Daichi Kamada ile gündem oldu. Peki, Daichi Kamada kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Daichi Kamada Galatasaray'a gelecek mi?

Daichi Kamada kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Daichi Kamada Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Daichi Kamada kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Daichi Kamada Galatasaray'a gelecek mi?

DAİCHİ KAMADA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 5 Ağustos 1996

(26 yıl yaşında)

Ehime, Japonya

Daichi Kamada (d. 5 Ağustos 1996), Eintracht Frankfurt takımında forvet pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Sagan Tosu kulübünde başladı.

DAİCHİ KAMADA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray muhabiri Alper Mert, 343 Digital Youtube kanalında gündemdeki 10 numarayı duyurdu. "Okan Buruk'un açıklaması oldu. Forvet arkası ve forvete takviye yapacaklarını açıkça iletti. Daichi Kamada, Galatasaray'ın gündemine girmiş durumda... Menajer tarafından gelen bilgi Galatasaray'la görüştüğü yönünde." ifadelerini kullandı.