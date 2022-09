Dahmer gerçek mi? Ve Jeffrey Dahmer kimdir? Soruları, özellikle dizinin yayınlanmasının ardından birçok kişi tarafından ilgi ve merak konusu haline geldi. İnternet üzerinden en sık araştırılan konular arasına giren Dahmer gerçek mi? Ve Jeffrey Dahmer kimdir? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Dahmer gerçek mi? Jeffrey Dahmer kimdir? Netflix dizisi olan Jeffrey Dahmer gerçek mi, öldü mü?

Dizide yer almakta olan Dahmer karakteri, Gerçekte Jeffrey Dahmer adındaki bir seri katilin hikayesini anlatmaktadır. Gerçek bir hikâyeden uyarlama olan bu dizide yaşanan olayların birçoğu gerçektedir. Hatta dizide yer alan bazı sahneler kurbanların yakınlarını rahatsız edecek ve sosyal medya üzerinde tepki gösterecek kadar rahatsız etmiştir. Dizideki görüntülerden rahatsız olan kurbanların yakınları, sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

I'm not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you're actually curious about the victims, my family (the Isbell's) are pissed about this show. It's retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx