Dahmer fragman izle! Dahmer Netflix fragman izle! Dahmer İZLE!

Netflix platformu üzerinden yayınlanan Dahmer dizisi birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Gerçek bir kişiden uyarlama olan dizi hakkında daha birçok detay merak ediliyor. Bir seri katilin hikayesini anlatmakta olan dizinin fragmanı merak konusu oldu.

JEFFREY DAHMER KİMDİR?

Jeffrey Lionel Dahmer ayrıca tanınan adları ile Milwaukee Yamyamı veya Milwaukee Canavarı (21 Mayıs 1960 – 28 Kasım 1994), Amerikalı seri katil ve tecavüzcü. Dahmer, 1978-1991 yılları arasında, çoğu Asya ve Afroamerika kökenli 17 erkek ve oğlan çocuğunu öldürdü. Cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işledi. Dahmer'a borderline kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu ve psikoz teşhisi konmasına rağmen, duruşmasında yasal olarak aklı başında olduğu tespit edildi. Wisconsin'da işlediği on yedi cinayetin on altısından hüküm giydi ve 17 Şubat 1992'de on altı kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dahmer, tutuklanmasından üç yıl sonra, 28 Kasım 1994'te, tutuklu olduğu Columbia Islah Tutukevi'nde başka bir mahkum olan Christopher Scarver tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu öldürüldü.

NETFLİX JEFFREY DAHMER GERÇEK Mİ?

Netflix'in yeni dizisi Dahmer'in Jeffrey Dahmer karakteri gerçek bir kişi olup olmadığı araştırılıyor. Dizi, Jeffrey Dahmer adındaki gerçek bir seri katilin hikayesini anlatmaktadır.